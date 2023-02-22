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Российские войска опять ударили по Купянску: попали в стадион и детсад, есть раненый

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Харьков, Среда 22 февраля 2023 09:36
Российские войска опять ударили по Купянску: попали в стадион и детсад, есть раненый Фото: российские войска опять ударили по Купянску (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки враг обстрелял по меньшей мере 20 приграничных населенных пунктов в Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области. В Купянске есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской области Олега Синегубова.

Так, в Купянске ракетными обстрелами повреждены футбольное поле и трибуна стадиона, здание детского сада и 5-этажный дом.

"Также враг избивал и по жилому сектору. Ранение получил гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - рассказал он.

В течение дня под обстрелом находились Волчанск и пгт Вильча Волчанской общины. Повреждены несколько жилых домов, произошли пожары.

В пгт Двуречная Купянского района зафиксировано прямое попадание вражеского снаряда в жилой дом.

Как сообщалось, российские оккупанты 51 раз атаковали мирные населенные пункты Херсона и области. Гаты из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и АГС.

Напомним, во вторник, 21 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаков и Куцурубскую общину Николаевской области. Есть тяжелораненый.

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