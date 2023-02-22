Росіяни вдарили по Очакову та Куцурубській громаді: є важкопоранений
У вівторок, 21 лютого, російські окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївської області. Є тяжкопоранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Так, вчора, 21 лютого, об 11:58 ворог здійснив обстріл населеного пункту Очаківської громади.
"Одна людина зазнала важких поранень", - розповів він.
Також, за словами Кіма, о 12:12 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади.
"Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає", - додав очільник регіону.
Як повідомлялось, за даними на ранок понеділка, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. В першій - пошкоджено будинок.
Нагадаємо, на ранок неділі, 19 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. У Миколаєві без атак.
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