Російські війська залишаються у Білорусі, але створення ударних груп не фіксується, - ЗСУ

Російські війська досі перебувають на території Білорусі, однак Збройні сили України наразі не фіксують створення там ударних формувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрія Повха в ефірі Радіо Свобода .

За його словами, ЗСУ контролюють будь-які переміщення та активність угруповань на території Білорусі.

"На кордоні з Білоруссю не виявляється зараз ознак створення ударних угруповань військ противника. Відтак обстановка на кордоні залишається контрольованою. Збройні сили України - і частини, і формування - уважно слідкують за переміщенням і активністю ворога на протилежній території", - повідомив Повх.

Речник розповів, що наразі там залишаються зв’язківці та персонал аеродромів. А підрозділів, які можуть використовуватися для наступу, немає. Йдеться, зокрема, про танкові чи піхотні формування.

"Російські війська продовжують перебувати на території Білорусі в поточний конкретний момент в невеликій кількості. Це особовий склад кількох передавальних вузлів зв’язку та аеродромна обслуга. Що стосується піхотних підрозділів, танкових підрозділів, тобто частин і підрозділів, які можуть створювати реальну військову загрозу для України, формування таких підрозділів зараз не виявлено", - додав він.

Як зазначив Повх, ті війська, які раніше дислокувалися на території Білорусі були перекинуті на схід і південь України

"Їх перекидали на найбільш загрозливі напрямки на сході та півдні України. Росія використовувала білоруські полігони як тренувальні центри, а склади та запаси білоруських Збройних сил - в якості донора для своїх збройних сил і формувань", - розповів речник.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.