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Російські війська вранці атакували Запоріжжя: що відомо

Фото: російські війська вранці атакували Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці в суботу, 14 січня, російські війська вкотре завдали удару по Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Анатолія Куртєва.

"Вранці ворог знову атакував Запоріжжя. Інформація про вибухи, які чули городяни, наразі уточнюється", - написав він.

Куртєв також закликав у разі пошкодження будинків повідомляти про це за номерами 15-80 (зі стаціонарних) або (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Тим часом у місцевих Telegram-каналах публікують відео, де чути сильні вибухи. Ймовірно, вони пов'язані із "прильотами".

Нагадаємо, сьогодні вранці російські військові завдали серії ударів по Харкову. Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов, у місті було зафксовано два "прильоти".

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Запоріжжявибухи