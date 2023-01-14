Российские войска утром атаковали Запорожье: что известно

"Утром враг снова атаковал Запорожье. Информация о взрывах, которые слышали горожане, сейчас уточняется", - написал он.

Куртев также призвал в случае повреждения домов сообщать об этом на номера 15-80 (со стационарных) или (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Тем временем в местных Telegram-каналах публикуют видео, где слышны мощные взрывы. Вероятно, они связаны с "прилетами".