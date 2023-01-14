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Российские войска утром атаковали Запорожье: что известно

Фото: российские войска утром атаковали Запорожье (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром в субботу, 14 января, российские войска в очередной раз нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра города Анатолия Куртева.

"Утром враг снова атаковал Запорожье. Информация о взрывах, которые слышали горожане, сейчас уточняется", - написал он.

Куртев также призвал в случае повреждения домов сообщать об этом на номера 15-80 (со стационарных) или (061) 787 15 80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80.

Тем временем в местных Telegram-каналах публикуют видео, где слышны мощные взрывы. Вероятно, они связаны с "прилетами".

Напомним, сегодня утром российские военные нанесли серию ударов по Харькову. Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в городе было зафксировано два "прилета".

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Запорожьевибухи