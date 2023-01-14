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Окупанти вдарили по Харкову: що відомо

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Харків, Субота 14 січня 2023 08:00
Окупанти вдарили по Харкову: що відомо Фото: російські військові обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вранці, 14 січня, завдали серії ударів по Харкову. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Оновлено 08:14. Синєгубов повідомляє про два прильоти по місту.

"Сьогодні зранку ворог завдав по Харкову ракетного удару. Попередньо зафіксовано 2 "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі. На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань та наявність постраждалих уточнюється", - інформує очільник Харківської ОВА.

Згодом мер Ігор Техерехов уточнив, що було все ж два, а не чотири прильоти.

Оновлено 08:13. Метро в Харкові відновило роботу.

"Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено", - пише прес-служба харківського метро.

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"Увага, мешканці Харкова та області. Перебуваєте у укриттях. Окупанти знову завдають ударів!", - йдеться у повідомленні Синєгубова.

Також невдовзі після повідомлень про "прильоти" тимчасово припинили роботу всі гілки Харківського метрополітену.

Оновлено (8:02)

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, окупанти вдарили по місту ракетами С-300.

"Попередньо чотири прильоти ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі. Щодо постраждалих та руйнувань інформацію уточнюємо", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що в Києві та Запоріжжі сьогодні, 14 січня, рано вранці пролунали вибухи . Повітряна тривога оголошена лише у Запорізькій області.

Також ми писали, що в одному із населених пунктів Київської області сьогодні вранці, 14 січня, сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури .

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