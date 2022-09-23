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Російські війська вночі вдарили по Миколаєву: перші подробиці

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти цієї ночі вчергове обстріляли Миколаїв. Внаслідок чого пошкоджені офіси, будинки, а також водогін та електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі, 23 вересня, близько 00:35 у Миколаєві лунали вибухи. Попередньо, уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.

Нагадаємо, що сьогодні вночі у Миколаєві чули звуки вибухів, але інформації щодо обстрілів до цього часу не надходило.

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МиколаївВійна Росії проти України