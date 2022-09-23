Российские войска ночью ударили по Николаеву: первые подробности

"Ночью, 23 сентября, около 00:35 в Николаеве раздавались взрывы. Предварительно поражено офисное здание объекта промышленной инфраструктуры. Также повреждены частные дома, водопровод и электросети. Подробная информация уточняется", - написал Ким.

Напомним, что сегодня ночью в Николаеве слышали звуки взрывов, но информации об обстреле до сих пор не поступало.

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