Російські війська вночі вдарили по Миколаєву: перші подробиці
Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Російські окупанти цієї ночі вчергове обстріляли Миколаїв. Внаслідок чого пошкоджені офіси, будинки, а також водогін та електромережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вночі, 23 вересня, близько 00:35 у Миколаєві лунали вибухи. Попередньо, уражено офісну будівлю об’єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.
Нагадаємо, що сьогодні вночі у Миколаєві чули звуки вибухів, але інформації щодо обстрілів до цього часу не надходило.
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