UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російські війська вночі атакували Україну безпілотниками і ракетами: які цілі знищила ППО

Фото: ППО України збила цілі РФ при повітряній атаці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Російські загарбники у ніч проти 3 травня вчергове атакували Україну з повітря, застосувавши для ударів ракети та БПЛА. Силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 2 ракети та стільки ж ударних безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Зазначається, що загалом окупанти цієї ночі запустили по Україні:

  • дві крилаті ракети "Іскандер-К" - з території окупованого Криму в напрямку Дніпропетровської області;
  • чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється - ред.) на північному напрямку.

"Два - знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два - припинили своє існування самостійно", - зазначає генерал щодо БПЛА.

Що стосується ракет, то обидві вони були збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил.

Втрати ворога

Нагадаємо, станом на 4 червня, Сили оборони України за добу ліквідували ще 1290 російських окупантів. Таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512420 солдат.

Крім того, Збройні сили України знищили 15 танків та 65 артилерійських систем.

Також перед тим у вечірньому звіті від 3 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби відбулося 124 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниВійна Росії проти України