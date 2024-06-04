Російські війська вночі атакували Україну безпілотниками і ракетами: які цілі знищила ППО

Втрати ворога

Нагадаємо, станом на 4 червня, Сили оборони України за добу ліквідували ще 1290 російських окупантів. Таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512420 солдат.

Крім того, Збройні сили України знищили 15 танків та 65 артилерійських систем.

Також перед тим у вечірньому звіті від 3 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби відбулося 124 бойових зіткнень.

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