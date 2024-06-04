Российские войска ночью атаковали Украину беспилотниками и ракетами: какие цели уничтожила ПВО

Потери врага

Напомним, по состоянию на 4 июня, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1290 российских оккупантов. Таким образом общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабной войны составили уже около 512 420 солдат.

Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили 15 танков и 65 артиллерийских систем.

Также перед тем в вечернем отчете от 3 июня Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 124 боевых столкновений.

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