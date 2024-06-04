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Российские войска ночью атаковали Украину беспилотниками и ракетами: какие цели уничтожила ПВО

Фото: ПВО Украины сбила цели РФ при воздушной атаке на них (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

Российские захватчики в ночь на 3 мая в очередной раз атаковали Украину с воздуха, применив для ударов ракеты и БПЛА. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 2 ракеты и столько же ударных беспилотников противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что в целом оккупанты этой ночью запустили по Украине:

  • две крылатые ракеты "Искандер-К" -с территории оккупированного Крыма в направлении Днепропетровской области;
  • четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается - ред.) на северном направлении.

"Два - уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два - прекратили свое существование самостоятельно", - отмечает генерал по БПЛА.

Что касается ракет, то обе они были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил.

Потери врага

Напомним, по состоянию на 4 июня, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1290 российских оккупантов. Таким образом общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабной войны составили уже около 512 420 солдат.

Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили 15 танков и 65 артиллерийских систем.

Также перед тем в вечернем отчете от 3 июня Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 124 боевых столкновений.

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