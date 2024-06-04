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Російські війська вночі атакували Україну безпілотниками і ракетами: які цілі знищила ППО

Україна, Вівторок 04 червня 2024 08:49
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Російські війська вночі атакували Україну безпілотниками і ракетами: які цілі знищила ППО Фото: ППО України збила цілі РФ при повітряній атаці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

Російські загарбники у ніч проти 3 травня вчергове атакували Україну з повітря, застосувавши для ударів ракети та БПЛА. Силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 2 ракети та стільки ж ударних безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколу Олещука.

Зазначається, що загалом окупанти цієї ночі запустили по Україні:

  • дві крилаті ракети "Іскандер-К" - з території окупованого Криму в напрямку Дніпропетровської області;
  • чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється - ред.) на північному напрямку.

"Два - знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два - припинили своє існування самостійно", - зазначає генерал щодо БПЛА.

Що стосується ракет, то обидві вони були збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил.

Втрати ворога

Нагадаємо, станом на 4 червня, Сили оборони України за добу ліквідували ще 1290 російських окупантів. Таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512420 солдат.

Крім того, Збройні сили України знищили 15 танків та 65 артилерійських систем.

Також перед тим у вечірньому звіті від 3 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби відбулося 124 бойових зіткнень.

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ППО Повітряні сили України Війна Росії проти України
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