Российские войска ночью атаковали Украину беспилотниками и ракетами: какие цели уничтожила ПВО

Фото: ПВО Украины сбила цели РФ при воздушной атаке на них (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские захватчики в ночь на 3 мая в очередной раз атаковали Украину с воздуха, применив для ударов ракеты и БПЛА. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 2 ракеты и столько же ударных беспилотников противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что в целом оккупанты этой ночью запустили по Украине: две крылатые ракеты "Искандер-К" -с территории оккупированного Крыма в направлении Днепропетровской области;

четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается - ред.) на северном направлении. "Два - уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два - прекратили свое существование самостоятельно", - отмечает генерал по БПЛА. Что касается ракет, то обе они были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил.