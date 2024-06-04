Российские войска ночью атаковали Украину беспилотниками и ракетами: какие цели уничтожила ПВО
Российские захватчики в ночь на 3 мая в очередной раз атаковали Украину с воздуха, применив для ударов ракеты и БПЛА. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 2 ракеты и столько же ударных беспилотников противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
Отмечается, что в целом оккупанты этой ночью запустили по Украине:
- две крылатые ракеты "Искандер-К" -с территории оккупированного Крыма в направлении Днепропетровской области;
- четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается - ред.) на северном направлении.
"Два - уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два - прекратили свое существование самостоятельно", - отмечает генерал по БПЛА.
Что касается ракет, то обе они были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил.
Потери врага
Напомним, по состоянию на 4 июня, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1290 российских оккупантов. Таким образом общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабной войны составили уже около 512 420 солдат.
Кроме того, Вооруженные силы Украины уничтожили 15 танков и 65 артиллерийских систем.
Также перед тем в вечернем отчете от 3 июня Генштаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 124 боевых столкновений.
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