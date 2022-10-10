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Російські війська випустили по Україні 75 ракет, більше половини збили, - Залужний

Фото: російські війська випустили 75 ракет по Україні (5.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська з самого ранку завдають масованих ударів по Україні. Наразі окупанти випустили 75 ракет, більше половини вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Країна-терорист Російська Федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Вранці агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що українські війська роблять все можливе, щоб захистити громадян. Проте атаки продовжуються.

Як відомо, вранці 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинилися багато міст, у тому числі Київ, Львів, Хмельницький, Тернопіль та Житомир.

Все що відомо на даний момент - читайте уматеріалі РБК-Україна.

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