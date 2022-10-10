Российские войска выпустили по Украине 75 ракет, больше половины сбили, - Залужный

Российские войска с самого утра наносят массированные удары по Украине. На данный момент оккупанты выпустили 75 ракет, более половины удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские войска делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако атаки продолжаются.

"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО", - написал Залужный.

Как известно, утром 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались многие города, в том числе Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь и Житомир.

Все что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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