Российские войска выпустили по Украине 75 ракет, больше половины сбили, - Залужный

Российские войска с самого утра наносят массированные удары по Украине. На данный момент оккупанты выпустили 75 ракет, более половины удалось сбить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Страна-террорист Российская Федерация наносит массированные ракетные и авиационные удары по территории Украины, применяет ударные БПЛА. Утром агрессором выпущено уже 75 ракет. 41 из них обезврежены нашей ПВО", - написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские войска делают все возможное, чтобы защитить граждан. Однако атаки продолжаются.
Как известно, утром 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались многие города, в том числе Киев, Львов, Хмельницкий, Тернополь и Житомир.
Все что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.
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