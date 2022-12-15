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У Харківській області повідомляють про вибухи

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Харківська область, Четвер 15 грудня 2022 13:06
У Харківській області повідомляють про вибухи Фото: в Харківській області повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області сьогодні, 15 грудня чули звуки вибухів. В цей момент у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як пишуть в мережі, область, ймовірно, потрапила під обстріл росіян. Не виключено, що ворог вів атаку з С-300 з території Бєлгородської області.

Втім, офіційних коментарів щодо цього наразі не надходило.

Станом на 13:00 у Харківській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що вночі російські війська вдарили з С-300 по Куп'янську Харківської області. Через що було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

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