Росія вночі вдарила з С-300 по Куп'янську: пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Близько опівночі російські війська вдарили з С-300 по м. Куп’янськ Харківської області. Внаслідок чого було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Близько 23:45 у м. Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Крім того, у Куп’янському районі через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає", - написав він.

Раніше ми писали, що під обстріл у Куп’янську потрапила "швидка", фельдшер отримав поранення.

Нагадаємо, що російські війська щодня обстрілюють місто Куп'янськ у Харківській області, проте загрози наступу військових РФ на цьому напрямку наразі немає.

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