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РФ атакувала Харківську область одразу 6 "Шахедами", є поранені та пошкодження (фото)

Харківська область , Вівторок 30 січня 2024 12:14
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РФ атакувала Харківську область одразу 6 "Шахедами", є поранені та пошкодження (фото) Фото: російські загарбники атакували Харківську область шістьма Шахедами в ніч на 30 січня (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Ярослава Борзова

Російські війська атакували місто у Харківській області безпілотниками. Внаслідок ударів "Шахедами" є постраждалий та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокураора.

Відомо, що 29 січня близько 23:25 російська армія запустила щонайменше шість БпЛА по місту Зміїв.

"Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Отримав поранення 52-річний співробітник, його госпіталізовано до лікарні", - зазначають в повідомленні.

Також у місті частково пошкоджено житлові будинки.

Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії РФ.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - інформують в Офісі генпрокурора.

Фото: наслідки ворожого удару та уламки БпЛА "Шахед" в Харківській області (t.me/pgo_gov_ua)

Атака російських дронів у ніч на 30 січня

Російські терористи у ніч на 30 січня запустили по Україні 35 дронів-камікадзе Shahed та дві керовані ракети С-300. Силам ППО вдалося збити 15 ворожих безпілотників.

Силами та засобами ППО було знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.

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