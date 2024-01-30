РФ атакувала Харківську область одразу 6 "Шахедами", є поранені та пошкодження (фото)

Фото: російські загарбники атакували Харківську область шістьма Шахедами в ніч на 30 січня (t.me/pgo_gov_ua)

Російські війська атакували місто у Харківській області безпілотниками. Внаслідок ударів "Шахедами" є постраждалий та руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокураора.

Відомо, що 29 січня близько 23:25 російська армія запустила щонайменше шість БпЛА по місту Зміїв. "Пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Отримав поранення 52-річний співробітник, його госпіталізовано до лікарні", - зазначають в повідомленні. Також у місті частково пошкоджено житлові будинки. Наразі прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії РФ. "За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", - інформують в Офісі генпрокурора. Фото: наслідки ворожого удару та уламки БпЛА "Шахед" в Харківській області (t.me/pgo_gov_ua)