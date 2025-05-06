Російські війська вдарили по Сумах ракетою: загинула молода дівчина

Російські окупанти сьогодні увечері, 6 травня, завдали ракетного удару по Сумах. Загинула дівчина, семеро людей поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію та Сумську міську раду.
За інформацією військової адміністрації, росіяни здійснили атаку на передмістя Сум близько 17:30. Жодних військових цілей окупанти не переслідували, оскільки цілили саме у цивільні об'єкти.
"Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються", - зазначили в ОВА.
Також в адміністрації додали, що в місті наразі триває повітряна тривога, тому небезпека зберігається.
"Загроза ракетних ударів залишається. Перебувайте в укриттях!" - наголосила влада.
Пізніше Сумська міська рада повідомила про загиблих та поранених внаслідок ракетної атаки на цивільну інфраструктуру.
"На цю хвилину відомо про 7 потерпілих: 1 доросла жінка та 6 дітей. З них одна дитина загинула", - заявили у мерії.
У обласній адміністрації зазначили, що одна поранена дитина перебуває у вкрай важкому стані.
Також у мерії додали, що усі профільні служби працюють на місці удару. Наслідки атаки росіян уточнюються.
Міська рада уточнила про загиблу під час атаки. Виявилося, що жертвою стала молода дівчина, а не дитина.
"За уточненою інформацією, загинула не дитина, а 20-річна дівчина", - наголосили у мерії.
Нагадаємо, вранці 13 квітня війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру міста Суми, застосувавши балістичні ракети з касетними боєприпасами.
Атака здійснена по центру міста, а відбулась вона у велике свято Вербна неділя. Обстріл був у той момент, коли вулиці були заповнені людьми, що призвело до значних жертв серед мирного населення.
За останніми даними, загинуло щонайменше 35 осіб, серед них є діти, а кількість поранених вже сягнула до 117 осіб, включаючи 15 дітей. Також повідомлялося, що найбільше жертв було в тролейбусі, який проїжджав повз місце вибуху.
Загалом останнім часом ворог посилив обстріли Сумської області. Найбільше страждають Білопільська та Ворожбянська громади: противник застосовує керовані авіабомби, РСЗВ та міномети, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.
За останніми даними, кількість загиблих серед мирного населення зросла до п’яти, ще щонайменше восьмеро людей дістали поранення.
Місцева влада закликає жителів евакуюватися. Наразі у Сумах функціонує хаб, де евакуйованим допомагають з житлом, люди за потреби можуть отримати первинну медичну допомогу, гуманітарну допомогу, оформити статус ВПО та подати документи на виплати.
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