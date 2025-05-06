Российские войска ударили по Сумах ракетой: погиб ребенок

По информации военной администрации, россияне совершили атаку на пригород Сум около 17:30. Никаких военных целей оккупанты не преследовали, поскольку целились именно в гражданские объекты.

"Предварительно, враг ударил по гражданской инфраструктуре баллистической ракетой. Последствия атаки россиян уточняются", - отметили в ОВА.

Также в администрации добавили, что в городе сейчас продолжается воздушная тревога, поэтому опасность сохраняется.

"Угроза ракетных ударов остается. Находитесь в укрытиях!" - подчеркнули власти.

Фото: последствия атаки на Сумы (t.me/Sumy_news_ODA)

Обновлено в 18:50

Позже Сумской городской совет сообщил о погибших и раненых в результате ракетной атаки на гражданскую инфраструктуру.

"На эту минуту известно о 7 пострадавших: 1 взрослая женщина и 6 детей. Из них один ребенок погиб", - заявили в мэрии.

В областной администрации отметили, что один раненый ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

Также в мэрии добавили, что все профильные службы работают на месте удара. Последствия атаки россиян уточняются.