Російські війська вдарили по Слов'янську. Зеленський показав відео наслідків

Оновлено 12:20. В ДСНС повідомляють про врятовану людину

Зокрема, рятувальники ліквідували пожежі трьох авто після терористичного обстрілу у Слов'янську.

"На місці атаки також врятовано людину. На жаль, є загиблий і постраждалі", - інформують в ДСНС.

_____

"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ", - написав Зеленський під відео.

За його словами, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. Наразі на місці працюють усі служби, людям надається допомога, триває розбір завалів.

"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - зазначив президент.

Нагадаємо, що російські війська часто обстрілюють Слов'янськ. Внаслідок однієї з останніх атак в місті було пошкоджено залізничну колію.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.