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Российские войска ударили по Славянску. Зеленский показал видео последствий

Фото: российские войска 27 марта ударили по Славянску (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупационные войска сегодня, 27 марта, обстреляли Славянск Донецкой области. В результате атаки есть жертва и раненые, видео последствий удара в сети опубликовал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

Обновлено 12:20. В ГСЧС сообщают о спасенном человеке

В частности, спасатели ликвидировали пожары трех автомобилей после террористического обстрела в Славянске.

"На месте атаки также спасен человек. К сожалению, есть погибший и пострадавшие", - информируют в ГСЧС.

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"Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Страна-агрессор обстреляла наш Славянск", - написал Зеленский под видео.

По его словам, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. Сейчас на месте работают все службы, людям оказывается помощь, идет разбор завалов.

"Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", - отметил президент.

Напомним, что российские войска часто обстреливают Славянск. В результате одной из последних атак в городе был поврежден железнодорожный путь.

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