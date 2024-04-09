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Російські війська вдарили по Одеській області: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Вівторок 09 квітня 2024 23:42
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Російські війська вдарили по Одеській області: пошкоджено об'єкт інфраструктури Фото: російські війська вдарили по Одеській області увечері 9 квітня (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська вдарили по Одеській області ввечері 9 квітня. Сили оборони півдня України розповіли про наслідки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

За словами захисників, найімовірніше росіяни завдали удару ракетами X-59.

"З літака тактичної авіації, акваторії Чорного моря, ворог завдав ударів ракетами, ймовірно Х-59, по Одеській області", - написали в Повітряних Силах.

Сили протиповітряної оборони знищили дві ракети над морем. Але є влучення в об'єкт інфраструктури.

"На жаль, є влучення по відкритій території інфраструктурного об'єкта. Пошкоджено адміністративні та технічні приміщення. Люди не постраждали", - написали захисники.

Удар росіян по Одеській області 9 квітня

Раніше ми писали, що російські війська ввечері 9 квітня вдарили по рекреаційній зоні по Одеській області. Окупанти застосували "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму.

Після цього стало відомо про вибух в Одесі. В області було оголошено повітряну тривогу. Захисники повідомляли, що на півдні зберігається активність ворожих літаків Су-35/Су-34.

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