Російські війська вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, - Вілкул
Російські війська обстріляли один з об'єктів промислової інфраструктури Кривого Рогу балістичними ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника ОВА Кривого Рогу Олександра Вілкула.
"Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо - балістичні ракети", - написав Вілкул.
Він додав, що поранений працівник підприємства, його госпіталізували до лікарні. На самому об'єкті є дуже значні руйнування.
Зазначається, що під час обстрілу не звучала повітряна тривога, адже час підльоту балістичної ракети - лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО.
Нагадаємо, у Кривому Розі сьогодні, 6 грудня, було чутно звук, схожий на вибух. У місті повітряну тривогу не оголошували.
Також раніше ми писали, що в ніч проти 5 грудня три російські ракети вдарили по одному з промислових об'єктів Кривого Рогу. Будівля зазнала значних пошкоджень.
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