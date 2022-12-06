Російські війська вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами, - Вілкул

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника ОВА Кривого Рогу Олександра Вілкула.

"Почну з інформації щодо вибуху, який чули криворіжці близько шостої години вечора. Окупаційно-терористичні війська завдали ракетного удару по одному з об'єктів промислової інфраструктури міста. Попередньо - балістичні ракети", - написав Вілкул.

Він додав, що поранений працівник підприємства, його госпіталізували до лікарні. На самому об'єкті є дуже значні руйнування.

Зазначається, що під час обстрілу не звучала повітряна тривога, адже час підльоту балістичної ракети - лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО.