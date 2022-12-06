Российские войска ударили по Кривому Рогу баллистическими ракетами, - Вилкул

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника ОВА Кривого Рога Александра Вилкула.

"Начну с информации о взрыве, который слышали криворожцы около шести часов вечера. Оккупационно-террористические войска нанесли ракетный удар по одному из объектов промышленной инфраструктуры города. Предварительно - баллистические ракеты", - написал Вилкул.

Он добавил, что раненый работник предприятия был госпитализирован в больницу. На самом объекте имеются очень значительные разрушения.

Отмечается, что при обстреле не звучала воздушная тревога, ведь время подлета баллистической ракеты - считанные минуты. Поэтому с ними очень сложно работать ПВО.