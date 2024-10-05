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Російські війська вдарили по Краматорську: у деяких районах зникло світло

Фото: російські війська вдарили Краматорськом 5 жовтня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

5 жовтня російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. У місті почалися проблеми із електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

"Війська РФ завдали ударів по Краматорську. За попередньою інформацією, застосували КАБи", - йдеться у повідомленні.

Після "прильотів" піднімається дим, а в деяких районах міста зникла електрика. Місцеві жителі повідомляли про чотири вибухи.

За даними ЗМІ, пізніше були повторні удари.

Обстріли Краматорська

Російські війська постійно обстрілюють Донецьку область. Під ударом знаходяться міста та села, які розташовані не лише на лінії фронту, а й трохи далі від неї.

Краматорськ, який деякий час було окуповано російськими військами у 2014 році, росіяни обстрілюють не вперше.

Наприклад, окупанти обстріляли Краматорськ 22 вересня. Тоді було пошкоджено будинки, автомобілі, кілька людей отримали поранення.

А в середині серпня загарбники атакували Краматорськ "Смерчем". Одна з ракет потрапила у двоповерхівку, інші - у промзону. Уламками було пошкоджено газопровід. З-під завалів тоді врятували людину.

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КраматорськДонецька областьВійна в Україні