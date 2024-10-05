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Российские войска ударили по Краматорску: в некоторых районах пропал свет

Краматорск, Суббота 05 октября 2024 11:45
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Российские войска ударили по Краматорску: в некоторых районах пропал свет Фото: российские войска ударили по Краматорску 5 октября (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

5 октября российские войска обстреляли Краматорск Донецкой области. В городе начались проблемы с электричеством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Войска РФ нанесли удары по Краматорску. По предварительной информации, применили КАБы", - говорится в сообщении.

После "прилетов" поднимается дым, а в некоторых районах города пропало электричество. Местные жители сообщали об около четырех взрывов.

По данным СМИ, позже были повторные удары.

Обстрелы Краматорска

Российские войска постоянно обстреливают Донецкую область. Под ударом находятся города и села, которые расположены не только на линии фронта, но и чуть дальше от нее.

Краматорск, которые некоторое время был оккупирован российскими войсками в 2014 году, россияне обстреливают не впервые.

Например, оккупанты обстреляли Краматорск 22 сентября. Тогда были повреждены дома, автомобили, несколько человек получили ранения.

А в середине августа захватчики атаковали Краматорск "Смерчем". Одна из ракет попала в двухэтажку, другие - в промзону. Обломками был поврежден газопровод. Из-под завалов тогда спасли человека.

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