Российские войска ударили по Краматорску: в некоторых районах пропал свет

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новости Донбасса ".

По данным СМИ, позже были повторные удары.

После "прилетов" поднимается дым, а в некоторых районах города пропало электричество. Местные жители сообщали об около четырех взрывов.

"Войска РФ нанесли удары по Краматорску. По предварительной информации, применили КАБы", - говорится в сообщении.

Обстрелы Краматорска

Российские войска постоянно обстреливают Донецкую область. Под ударом находятся города и села, которые расположены не только на линии фронта, но и чуть дальше от нее.

Краматорск, которые некоторое время был оккупирован российскими войсками в 2014 году, россияне обстреливают не впервые.

Например, оккупанты обстреляли Краматорск 22 сентября. Тогда были повреждены дома, автомобили, несколько человек получили ранения.

А в середине августа захватчики атаковали Краматорск "Смерчем". Одна из ракет попала в двухэтажку, другие - в промзону. Обломками был поврежден газопровод. Из-под завалов тогда спасли человека.

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