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Російські війська вбили ще трьох цивільних у Донецькій області

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Донецька область, Субота 05 листопада 2022 09:58
Російські війська вбили ще трьох цивільних у Донецькій області Фото: російські війська вбили ще трьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 4 листопада знову обстріляли кілька населених пунктів на Донеччині. Внаслідок чого загинули троє людей, ще 8 мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 4 листопада росіяни вбили 3 цивільних у Донецькій області: 2 у Бахмуті та 1 у Дружбі. Ще 8 осіб в області за добу отримали поранення", - розповів він.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1163 особи, ще 2540 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі могли загинути десятки тисяч людей, проте кількість жертв агресії РФ у місті буде встановлена після його деокупації.

Також повідомлялося, що окупанти продовжують знищувати Маріуполь. Нещодавно за допомогою спеціалізованої техніки росіяни знесли школу №45.

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