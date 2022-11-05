Российские войска убили еще трех гражданских в Донецкой области
Российские войска 4 ноября вновь обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. Вследствие чего погибли три человека, еще 8 мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 4 ноября россияне убили 3 гражданских в Донецкой области: 2 в Бахмуте и 1 в Дружбе. Еще 8 человек в области за сутки получили ранения", - рассказал он.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1163 человека, еще 2540 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе могли погибнуть десятки тысяч человек, однако, количество жертв агрессии РФ в городе будет установлено после его деоккупации.
Также сообщалось, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь. Недавно с помощью специализированной техники россияне снесли школу №45.
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