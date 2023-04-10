ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські війська сьогодні завдали авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці (фото)

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 10 квітня 2023 14:08
Російські війська сьогодні завдали авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці (фото) Фото: російські війська сьогодні завдали авіаудару по багатоповерхівці в Авдіївці (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 10 квітня, російські окупанти завдали чергового авіаудару по Авдіївці Донецької області. Одна з багатоповерхівок знищена повністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні місто зазнало чергового авіаудару - знищено ще одну багатоповерхівку", - розповів він

За словами очільника регіону, на щастя, обійшлося без жертв, оскільки всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися.

За даними Кириленка, всього в Авдіївці зараз залишається близько 1800 людей.

Як повідомлялось, окупаційна армія цієї ночі обстріляла кладовище у Краматорську Донецької області. Є руйнування.

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни обстрілами поранили чотирьох жителів Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область
NEWS
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені