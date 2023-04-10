ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российские войска сегодня нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке (фото)

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 10 апреля 2023 14:08
Российские войска сегодня нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке (фото) Фото: российские войска сегодня нанесли авиаудар по многоэтажке в Авдеевке (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 10 апреля, российские оккупанты нанесли очередной авиаудар по Авдеевке Донецкой области. Одна из многоэтажек уничтожена полностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Сегодня город подвергся очередному авиаудару - уничтожена еще одна многоэтажка", - рассказал он

По словам главы региона, к счастью, обошлось без жертв, поскольку все жильцы дома своевременно эвакуировались.

По данным Кириленко, всего в Авдеевке сейчас остается около 1800 человек.

Как сообщалось, оккупационная армия этой ночью обстреляла кладбище в Краматорске Донецкой области. Есть разрушения.

Напомним, что за минувшие сутки россияне обстрелами ранили четырех жителей Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
Сырский о боях за Бахмут: оккупанты перешли к "сирийской" тактике выжженной земли
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены