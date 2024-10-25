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Російські війська просунулися до центру Селидового, - британська розвідка

Україна, П'ятниця 25 жовтня 2024 13:09
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Російські війська просунулися до центру Селидового, - британська розвідка Фото: у Селидовому бої йдуть у центрі міста (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські сухопутні війська майже напевно просунулися у шахтарському місті Селидове, приблизно за 13 км на південний схід від великого логістичного центру Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

"Місто залишається спірним, і бої, ймовірно, продовжуються в центрі міста", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Селидове - останній значний міський район, що прикриває південний фланг Покровська, а також шосе E50, яке з'єднує Селидове з Покровськом.

За даними британської розвідки, з початку жовтня 2024 темпи просування російських сухопутних сил до Покровська значно сповільнилися, і вони залишаються приблизно в 7 км від міста.

Російські сухопутні війська нещодавно направили ресурси на південну частину осі, націлившись на Селидове і частково оточивши місто.

Російські війська просунулися до центру Селидового, - британська розвідка

https://deepstatemap.live/

"Росія, ймовірно, має намір використовувати шосе E50 як другорядний маршрут просування до Покровська, якщо Селидове буде взято", - зазначають у Міноборони Британії.

Бої за Селидове

За даними зведення Генштабу ЗСУ на ранок 25 жовтня, на фронті основні зусилля ворог зосередив на напрямі Селидового.

Спікер Національної гвардії Руслан Музичук розповів у коментарі РБК-Україна, що росіяни намагаються атакувати нові ділянки у Селидовому. При цьому українським захисникам вдається відкидати ворога із околиць населеного пункту.

Як заявив військовий експерт, колишній прес-секретар Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, контроль над містом залежить від того, чи зможуть українські захисники не дати ворогові відрізати шляхи логістичного постачання. І таке постачання вже ускладнене, оскільки всі дороги прострілюються російською армією.

Детальніше про оборону Селидового читайте у матеріалі РБК-Україна.

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