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Російські війська просунулися на кілька сотень метрів під Вугледаром, - британська розвідка

Фото: Росія атакує під Вугледаром (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні три дні російські війська після розвідки боєм розпочали скоординовану атаку в районі міст Павлівка та Вугледар. Незважаючи на певні успіхи, вони не мають сил для прориву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, населені пункти розташовані за 50 км на південний захід від Донецька, і Росія раніше використала 155-у бригаду морської піхоти в безуспішній атаці на той же район у листопаді 2022 року. Зараз російські сили, ймовірно, просунулися на кількасот метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців означала лінію фронту.

За даними британської розвідки, російське командування, ймовірно, прагне розробити новий напрям наступу у Донецькій області, яка утримується Україною, і відвернути українські сили від гарячого бахмутського сектора.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія продовжить добиватися локальних успіхів у цьому секторі. Однак малоймовірно, що Росія має достатньо незадіяних військ в цьому районі для досягнення значущого в оперативному відношенні прориву", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові, ймовірно, повністю знищили розвідувальну роту російських окупантів, яка брала участь у штурмі Вугледара.

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