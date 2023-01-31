Российские войска продвинулись на несколько сотен метров под Угледаром, - британская разведка

Как отмечается в сводке, населенные пункты расположены в 50 км к юго-западу от Донецка, и Россия ранее использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район в ноябре 2022 года. Сейчас российские силы, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.

По данным британской разведки, российское командование, вероятно, стремится разработать новое направление наступления в удерживаемую Украиной Донецкую область и отвлечь украинские силы от горячего бахмутского сектора.

"Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у России есть достаточно незадействованных войск в этом районе для достижения значимого в оперативном отношении прорыва", - отмечают в Минобороны Британии.