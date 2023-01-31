Российские войска продвинулись на несколько сотен метров под Угледаром, - британская разведка

За последние три дня российские войска после разведки боем начали скоординированную атаку в районе городов Павловка и Угледар. Несмотря на определенные успехи, у них недостаточно сил для прорыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, населенные пункты расположены в 50 км к юго-западу от Донецка, и Россия ранее использовала 155-ю бригаду морской пехоты в безуспешной атаке на тот же район в ноябре 2022 года. Сейчас российские силы, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.
По данным британской разведки, российское командование, вероятно, стремится разработать новое направление наступления в удерживаемую Украиной Донецкую область и отвлечь украинские силы от горячего бахмутского сектора.
"Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у России есть достаточно незадействованных войск в этом районе для достижения значимого в оперативном отношении прорыва", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские военные, вероятно, полностью уничтожили разведывательную роту российских оккупантов, которая участвовала в штурме Угледара.
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