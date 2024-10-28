UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Російські війська просунулися у Часовому Яру, - британська розвідка

Фото: російські війська перетнули канал Часового Яру (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська досягли успіху в жорстоко оспорюваному місті Часів Яр на сході України. Їм не вдавалося це зробити з липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter) .

Як зазначається у зведенні, російські війська, швидше за все, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.

У центральній частині району каналу російські війська, швидше за все, домоглися обмеженого поступу на захід від каналу в східній частині Часового Яру.

Проте, за даними британської розвідки, у центральній та північній частині району каналу, як і раніше, йдуть запеклі бої, і російські війська не змогли закріпитися в цих районах.

"З середини липня 2024 року і донедавна російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті Збройними силами України", - зазначають у Міноборони Британії.

Бої за Часів Яр

У червні британська розвідка повідомила, що війська Росії домоглися обмеженого прориву у східному передмісті Часового Яру.

Тоді в Міноборони Британії прогнозували, що російські війська, швидше за все, залишаться на східній стороні каналу, що проходить через місто, яке є перешкодою для їхнього просування.

У жовтні видання Bild повідомило, що російським військам вдалося прорвати оборону Часового Яру Донецької області та закріпитися. Українські військові визнають, що ситуація у місті ускладнилася.

Детальніше про ситуацію в місті читайте в матеріалі РБК-Україна "Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону і що насправді відбувається ".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонецькЧасів Яр