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Российские войска продвинулись в Часовом Яре, - британская разведка

Фото: российские войска пересекли канал в Часовом Яре (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российские войска добились успеха в ожесточенно оспариваемом городе Часов Яр на востоке Украины. Им не удавалось сделать это с июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, российские войска, скорее всего, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города.

В центральной части района канала российские войска, скорее всего, добились ограниченного продвижения к западу от канала в восточной части Часова Яра.

Однако, по данным британской разведки, в центральной и северной части района канала по-прежнему идут ожесточенно бои, и российские войска не смогли закрепиться в этих районах.

"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых Вооруженными силами Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Подробнее о ситуации в городе читайте в матераиле РБК-Украина "Битва за Часов Яр. Прорвали ли россияне оборону и что на самом деле происходит".

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ДонецкЧасов Яр