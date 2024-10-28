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Російські війська просунулися у Часовому Яру, - британська розвідка

Україна, Понеділок 28 жовтня 2024 11:14
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Російські війська просунулися у Часовому Яру, - британська розвідка Фото: російські війська перетнули канал Часового Яру (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська досягли успіху в жорстоко оспорюваному місті Часів Яр на сході України. Їм не вдавалося це зробити з липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter) .

Як зазначається у зведенні, російські війська, швидше за все, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.

У центральній частині району каналу російські війська, швидше за все, домоглися обмеженого поступу на захід від каналу в східній частині Часового Яру.

Проте, за даними британської розвідки, у центральній та північній частині району каналу, як і раніше, йдуть запеклі бої, і російські війська не змогли закріпитися в цих районах.

"З середини липня 2024 року і донедавна російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті Збройними силами України", - зазначають у Міноборони Британії.

Бої за Часів Яр

У червні британська розвідка повідомила, що війська Росії домоглися обмеженого прориву у східному передмісті Часового Яру.

Тоді в Міноборони Британії прогнозували, що російські війська, швидше за все, залишаться на східній стороні каналу, що проходить через місто, яке є перешкодою для їхнього просування.

У жовтні видання Bild повідомило, що російським військам вдалося прорвати оборону Часового Яру Донецької області та закріпитися. Українські військові визнають, що ситуація у місті ускладнилася.

Детальніше про ситуацію в місті читайте в матеріалі РБК-Україна "Битва за Часів Яр. Чи прорвали росіяни оборону і що насправді відбувається ".

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Донецьк Часів Яр
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