Российские войска продвинулись в Часовом Яре, - британская разведка
Российские войска добились успеха в ожесточенно оспариваемом городе Часов Яр на востоке Украины. Им не удавалось сделать это с июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
Как отмечается в сводке, российские войска, скорее всего, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города.
В центральной части района канала российские войска, скорее всего, добились ограниченного продвижения к западу от канала в восточной части Часова Яра.
Однако, по данным британской разведки, в центральной и северной части района канала по-прежнему идут ожесточенно бои, и российские войска не смогли закрепиться в этих районах.
"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых Вооруженными силами Украины", - отмечают в Минобороны Британии.
Подробнее о ситуации в городе читайте в матераиле РБК-Украина "Битва за Часов Яр. Прорвали ли россияне оборону и что на самом деле происходит".