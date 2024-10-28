Российские войска продвинулись в Часовом Яре, - британская разведка

Российские войска добились успеха в ожесточенно оспариваемом городе Часов Яр на востоке Украины. Им не удавалось сделать это с июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, российские войска, скорее всего, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города.

В центральной части района канала российские войска, скорее всего, добились ограниченного продвижения к западу от канала в восточной части Часова Яра.

Однако, по данным британской разведки, в центральной и северной части района канала по-прежнему идут ожесточенно бои, и российские войска не смогли закрепиться в этих районах.

"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых Вооруженными силами Украины", - отмечают в Минобороны Британии.