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Російські війська збільшили кількість бойової авіації в Білорусі

Білорусь, Четвер 09 листопада 2023 15:57
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Російські війська збільшили кількість бойової авіації в Білорусі Фото: російські ПКС збільшили кількість авіації в Білорусі (MO РФ)
Автор: Ярослава Борзова

Повітряно-космічні сили РФ збільшили кількість авіації на території Білорусі. За останні два місяці окупанти передислокували туди бомбардувальник та ще один винищувач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Протягом усього жовтня моніторингова група фіксувала низьку авіаційну активність у Білорусі. Водночас кількість бортів ПКС РФ на території північних сусідів зросла.

"Збільшення відбулося саме за рахунок прибуття до Білорусі бортів Су-24М/МР та Су-30СМ у вересні-жовтні. Додатковим підтвердженням цього є сюжет телекомпанії МО РБ, знятий на аеродромі "Барановичі" на початку жовтня, де можна помітити російські Су-24М/МР", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у моніторинговій групі, станом від 1 листопада у РБ перебувають чотири літаки:

  • 1 Су-25 на аеродромі "Ліда"
  • 2 Су-24М/МР на аеродромі "Барановичи"
  • 1 Су-30СМ на аеродромі "Барановичи"

Війська РФ в Білорусі

Варто зазначити, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська авіація неодноразово атакувала прикордонні регіони України літаками, що прямували з території Білорусі.

Армія РФ тісно співпрацює з диктаторським режимом Лукашенко та активно проводить на її території військову пропаганду, залучає свої терористичні підрозділи у спільні "навчаня", що проходять понад 80 тижнів.

Нагадаємо, Білорусь вчергове продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 12 листопада.

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