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Російські війська обстрілюють Херсон, у місті пролунали вибухи

Фото: окупанти обстрілюють Херсон 22 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні 22 березня пролунали потужні вибухи. Влада підтверджує обстріл міста з боку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі телемарафону.

"Так, близько години тому почався обстріл Херсону. Зраза наші (військові, - ред.) активно відповідають... Зараз ми чуємо і "виходи", і свист снарядів, які летять над нами", - зазначив він.

За даними місцевих Telegram-каналів, у Херсоні чули серію потужних вибухів. Поки наслідки ударів окупантів невідомі.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджені багатоповерхівки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл, показавши відео з моментом влучення російської ракети у будинок в Запоріжжі.

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