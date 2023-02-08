Російські війська обстрілюють Херсон, гучні вибухи чути по всьому місту

"У нашому незламному місті Херсоні ранок не дуже мирний. Зараз дуже накривають наше місто з Лівого берега, чутні гучні вибухи по всьому місту", - розповіла Лугова.

За її словами, окупанти обстрілюють місто з артилерії та мінометів.

Нагадаємо, що за 6 лютого російські окупанти 31 раз атакували Херсонську область. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, сім разів було обстріляно місто Херсон.

Також ми писали, що в Новій Каховці (Херсонська область) внаслідок обстрілу з боку військ РФ було зруйновано електропідстанцію.

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