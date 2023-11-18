Російські війська обстріляли підприємство у селищі під Херсоном: є поранений
Російські війська вдарили з артилерії по підприємству у селищі Велетенське, що в Херсонському районі. Поранено людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади. Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії", - йдеться в повідомленні.
За даними адміністрації, постраждав 56-річний чоловік.
"В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги. Зараз потерпілий знаходиться у хірургічному відділені лікарні", - розповіли про стан чоловіка у ОВА.
Ситуація з обстрілами Херсона та області
Обстановка з обстрілами правобережжя Херсонської області в останні місяці є досить важкою. Попри те, що кількість атак через погоду явно поменшала, удари стали більш масованими. Лише за добу на 17 листопада у Херсонській області 6 людей загинули, 10 поранені.
Питання з обстрілами Херсона зараз стоїть настільки гостро, що на недавній Ставці під керівництвом президента України Володимира Зеленського було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона.
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