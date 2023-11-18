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Російські війська обстріляли підприємство у селищі під Херсоном: є поранений

Херсон, Субота 18 листопада 2023 14:49
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Російські війська обстріляли підприємство у селищі під Херсоном: є поранений Фото: російські війська обстріляли підприємство у селищі під Херсоном, є поранений (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вдарили з артилерії по підприємству у селищі Велетенське, що в Херсонському районі. Поранено людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Росіяни вдарили по Велетенському Білозерської громади. Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, постраждав 56-річний чоловік.

"В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги. Зараз потерпілий знаходиться у хірургічному відділені лікарні", - розповіли про стан чоловіка у ОВА.

Ситуація з обстрілами Херсона та області

Обстановка з обстрілами правобережжя Херсонської області в останні місяці є досить важкою. Попри те, що кількість атак через погоду явно поменшала, удари стали більш масованими. Лише за добу на 17 листопада у Херсонській області 6 людей загинули, 10 поранені.

Питання з обстрілами Херсона зараз стоїть настільки гостро, що на недавній Ставці під керівництвом президента України Володимира Зеленського було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона.

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Херсон Херсонська область
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