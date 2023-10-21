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Російські війська обстріляли Нікополь, випустивши 7 снарядів: є жертва

Нікополь, Субота 21 жовтня 2023 14:13
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Російські війська обстріляли Нікополь, випустивши 7 снарядів: є жертва Фото: через обстріл Нікополя Дніпропетровської області 21 жовтня загинула людина (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вдень суботи, 21 жовня, російські військові вчерговий раз вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з важкої артилерії. Є загиблий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог вдарив з важкої артилерії по Нікополю. Випустив по місту 7 снарядів. Загинув чоловік", - розповів він.

За даними Лисака, наразі інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі місто перебуває під постійними обстрілими окупантів, які атакують місто з іншого берега та б'ють з тимчасово захопленного Енергодару Запорізької області.

Наприклад, російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу 13 жовтня. Поранено двох пожежників.

Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня загинули четверо людей.

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Нікополь Дніпропетровська область
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