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Российские войска обстреляли Никополь, выпустив 7 снарядов: есть жертва

Никополь, Суббота 21 октября 2023 14:13
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Российские войска обстреляли Никополь, выпустив 7 снарядов: есть жертва Фото: из-за обстрела Никополя Днепропетровской области 21 октября погиб человек (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Днем субботы, 21 августа, российские военные в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина", - рассказал он.

По данным Лысака, в настоящее время информация о последствиях обстрела уточняется.

Обстрелы Никополя

Никополь – город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. В настоящее время город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега и бьют с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

К примеру, российские войска обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела 13 октября. Ранены двое пожарных.

Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября погибли четыре человека.

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Никополь Днепропетровская область
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