Российские войска обстреляли Никополь: ранены пять человек

Оккупанты утром из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате ранения получили пять человек – три женщины и двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Раненым – от 41 до 70 лет. Четыре человека будут лечиться амбулаторно, один пострадавший находится в больнице. Также пострадали около 25 жилых домов, здание лицея, собор, почта, дворец культуры, админздания и электросети. Также сегодня вечером войска России из РСЗО ударили по Марганецкой громаде. Без жертв, информация о разрушениях уточняется.