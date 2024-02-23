Російські війська обстріляли Херсонську область: поранено місцеву

За даними адміністрації, сьогодні, 23 лютого, російські окупанти обстріляли Інгулець Херсонської області.

"Під удар ворога потрапила 47-річна жінка. Вона дістала вибухову травму та поранення ноги", - повідомили в ОВА.

Наразі відомо, що жінку шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, росіяни вранці 22 лютого здійснили черговий обстріл по території Херсонської області. Внаслідок атаки загарбників по приватному сектору загинув місцевий мешканець.

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