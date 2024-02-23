Российские войска обстреляли Херсонскую область: ранена местная жительница

По данным администрации, сегодня, 23 февраля, российские оккупанты обстреляли Ингулец Херсонской области.

"Под удар врага попала 47-летняя женщина. Она получила взрывную травму и ранение ноги", - сообщили в ОГА.

Известно, что женщину госпитализировали в больницу для оказания медицинской помощи.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

Так, россияне утром 22 февраля совершили очередной обстрел по территории Херсонской области. В результате атаки захватчиков по частному сектору погиб местный житель.

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