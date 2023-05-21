Російські війська обстріляли Харків та область

"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів!", - повідомив Синєгубов.

Він наголосив, що місцевим жителям необхідно залишатись в укриттях та в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

В момент ворожого обстрілу в місті була оголошена повітряна тривога.

Під ударом опинились Циркуни

Синегубов повідомив, що окупанти вчергове завдали ракетного удару по с. Циркуни Харківського району.

"Одна з ракет, попередньо ЗРК С-300, влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. На жаль, постраждав цивільний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", - сказав він.

Обстріли Харкова та області

В результаті успішного контрнаступу Збройних Сил України на Харківському напрямку, який відбувся восени минулого року, росіян було позбавлено можливості атакувати місто піхотою. Однак, вони продовжують використовувати артилерію та ракети.

Більшість обстрілів області здійснюються росіянами за допомогою ракетних систем С-300. Але вчора на Харків була здійснена атака за допомогою дрона-камікадзе.

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