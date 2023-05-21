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Российские войска обстреляли Харьков и область

Фото: иллюстративный (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Оккупанты обстреляли территорию Харькова и области. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары!", - сообщил Синегубов.

Он отметил, что местным жителям необходимо оставаться в укрытиях и ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В момент вражеских обстрелов в городе была объявлена воздушная тревога.

Под ударом оказались Циркуны

Синегубов сообщил, что оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по с. Циркуны Харьковского района.

"Одна из ракет, предварительно ЗРК С-300, попала в землю, еще одна повредила частный жилой дом. К сожалению, пострадал гражданский мужчина. Сейчас медики оказывают ему помощь. На месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - сказал он.

Обстрелы Харькова и области

В результате успешного контрнаступления Вооруженных Сил Украины на Харьковском направлении, которое состоялось осенью прошлого года, россияне были лишены возможности атаковать город пехотой. Однако они продолжают использовать артиллерию и ракеты.

Большинство обстрелов области производятся россиянами с помощью ракетных систем С-300. Но вчера на Харьков была совершена атака с помощью дрона-камикадзе.

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харковВойна России против Украины