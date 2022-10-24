Российские войска обстреляли Сумскую область из минометов и артиллерии

В течение дня российские военные семь раз обстреляли приграничные громады Сумской области. В результате артударов никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Враг вел огонь по Середино-Будской, Шалыгинской, Юнаковской и Великописаревской громадам. В Середино-Будской враг в 10:30 обстрелял один из населенных пунктов из минометов, зафиксировано 7 "приходов".

В Шалыгинской громаде с 11:00 россияне вели артобстрел по приграничным территориям. Всего было зафиксировано 10 взрывов. Впоследствии после обеда россияне еще 16 раз выстрелили из артиллерии.

Великописаревскую громаду войска РФ обстреляли за день трижды. После 12 часов дня из минометов вели огонь по окрестностям населенных пунктов. Было всего 8 прилетов, в 17:00 сбросили взрывчатку с беспилотника.

В Юнаковской громаде по окрестностям пограничного села враг применил стрелковое оружие. Военные зафиксировали 10 автоматных очередей. К счастью, во всех случаях обошлось без жертв и разрушений.

Также сегодня житель Эсманской громады наехал прицепом трактора на мину, когда перевозил дрова. Водитель не пострадал.